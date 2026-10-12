Bollette, Mase valuta la proroga fino al 31 dicembre 2027 del Servizio a tutele graduali

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sta valutando misure per prorogare fino al 31 dicembre 2027 le condizioni del Servizio a tutele graduali, in scadenza il 31 marzo 2027, a beneficio di microimprese, Pmi e clienti domestici, alla luce della persistente instabilità dei prezzi energetici. Lo ha fatto sapere il ministero in una nota.



Tra le ipotesi allo studio, dal 1° aprile al 31 dicembre 2027, in assenza di una scelta sul mercato libero, il fornitore del servizio continuerebbe ad applicare ai clienti domestici non vulnerabili le attuali condizioni commerciali o, se più vantaggiose, quelle della migliore offerta da lui praticata agli stessi clienti.



L'obiettivo, spiega il Mase, è garantire ai clienti domestici non vulnerabili "un più ampio margine temporale" per valutare le offerte e scegliere "consapevolmente" il fornitore, favorendo maggiore informazione e partecipazione dei consumatori al mercato.

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