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Borsa chiusa a Tokyo

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Borsa chiusa a Tokyo
(Teleborsa) - Oggi, 12 ottobre, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione dello Sport Day.

(Foto: kinkate)
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