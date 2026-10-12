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Borsa chiusa a Tokyo
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(Teleborsa) - Oggi, 12 ottobre, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione dello Sport Day.
(Foto: kinkate)
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