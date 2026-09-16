Milano 15-set
51.555 0,00%
Nasdaq 15-set
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Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15-set
10.658 0,00%
Francoforte 15-set
25.402 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,15% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 63.387,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,15% alle 04:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,15% alle 04:50 e scambia a 63.387,34 punti.
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