Dpfp, Giorgetti: credibilità finanziaria risorsa che va assolutamente preservata

(Teleborsa) - La credibilità finanziaria del Paese, ancora più in una fase come questa, "è una risorsa che va assolutamente preservata con l'auspicabile più ampio consenso delle forze parlamentari".
Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'Audizione alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica s
ottolineando che "i dati contenuti del documento confermano il percorso di consolidamento dei Conti pubblici" pur tenendo conto dei rilevanti rischi.Credibilità finanziaria risorsa che va assolutamente preservata "L'Italia
ha dimostrato in questi anni di saper rispettare gli impegni assunti nell'ambito delle nuove regole europee di bilancio - ha aggiunto - e di voler mantenere un percorso di finanza pubblica sostenibile senza rinunciare tuttavia a mettere in luce alcuni nodi irrisolti della nuova governance economica che solo con la sua concreta applicazione potevano emergere". "La procedura europea di approvazione
della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale - ha detto il Ministro - come delineata dal regolamento sul braccio preventivo della nuova governance, non è ancora conclusa, dovendosi attendere la formale approvazione del Consiglio: è in questo contesto e all'interno di tale procedura che deve essere letto il contenuto programmatico del DPFP
". "La composizione della manovra - ha aggiunto Giorgetti - sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea ed elementi saranno forniti nel Documento programmatico di bilancio che, a breve, il Governo trasmetterà al Parlamento e alle Autorità europee""L'attuale situazione è caratterizzata
da una deviazione dell'inflazione piuttosto intensa, 'importata' e del tutto estranea alle condizioni economiche di fondo dei paesi europei, che avrà conseguenze sulla dinamica nominale della spesa pubblica. Si tratta di sviluppi non prevedibili né incorporabili nelle ipotesi sottostanti la traiettoria tecnica della spesa basata sulla Debt Sustainability analysis (DSA), ormai datate alla primavera del 2024".fiduciosi interpretazione regole Ue su inflazione
"Siamo fiduciosi che, attraverso gli opportuni approfondimenti tecnici - ha aggiunto -, sia possibile individuare, sempre nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia, un'interpretazione delle regole che tenga adeguatamente conto di questi elementi, fermo il rispetto della sostenibilità della finanza pubblica".
"La credibilità costruita attraverso il rispetto delle regole europee, e confermata dai recenti giudizi di alcune agenzie di rating, non solo ci consente - ha proseguito -, ma ci impone di chiedere che il loro funzionamento tenga conto delle condizioni economiche effettive e dei cambiamenti intervenuti rispetto alle ipotesi sulle quali erano stati definiti i percorsi di spesa, attesa la particolare situazione nella quale i singoli Stati membri si trovano in questi mesi ad affrontare le sessioni di bilancio nazionali".
in sede internazionale Italia vista meglio che qui
"In uno scenario che continuamente muta e muta in peggio, forse si trascura quanto in questi quattro anni il Governo ha costruito in termini di credibilità e che ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide".
"Si possono fare tutti gli sforzi di fantasia - ha aggiunto -, io purtroppo vivo la realtà tutti i giorni qui e nelle sedi internazionali. Nei prossimi giorni sarò in una sede internazionale, dove si respira tutta un'altra aria e dove vi posso garantire che il nostro paese forse è visto molto meglio rispetto a quello che si vede qui",
ha concluso il Ministro
togliendosi un sassolino dalla scarpa.
Infine, a margine dell'audizione, il Ministro ha risposto così alla domanda se in manovra ci sarà un contributo a carico di banche e assicurazioni: "Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno".