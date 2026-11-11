Manovra, Giorgetti: cuore misure dirette a incentivare lavoro, specialmente quello giovanile

Conti pubblici: "Con fiducia acquisita gestiamo debito", dice il Ministro

(Teleborsa) - Il cuore delle misure contenute nella Manovra contenute nella Manovra sono dirette a incentivare il lavoro, specialmente quello giovanile. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo il videocollegamento a un evento sul Made in Italy.



Con fiducia acquisita gestiamo debito



Il Ministro ha poi voluto spiegare il perchè è necessario seguire la linea della prudenza. "Quelli sono termini che spesso vengono associati, non tanto alla mia persona, ma alla politica di finanza pubblica di questo governo. Credo che la sintesi di quei termini, che qualcuno valuta negativamente, semplicemente si riassumono nei termini di fiducia, che io penso sia un termine fortemente positivo", ha detto rispondendo a una domanda sui termini come prudenza e rigore, spesso associati alla politica di finanza pubblica. "Fiducia associata all'immagine dell'Italia, associata all'immagine della credibilità che abbiamo costruito nel corso di questi anni e che ci permette in situazioni un pochettino complicate sui mercati finanziari di gestire uno dei problemi che storicamente la Repubblica italiana ha - ha aggiunto - che è quello di un grande debito pubblico e che produce un onere ogni anno che si chiama interessi e che come spesso io dico non sono emendabili né dai parlamentari, né dalle forze di opposizione o di maggioranza ma che devono essere pagati".



Grande attenzione a Federacciai, prezzi energia impossibili



"Uno dei nostri problemi fondamentali è l'impatto che queste crisi internazionali e il riflesso del loro impatto sui costi delle materie prime e in particolare dell'energia hanno comportato. L'Italia è un grade paese manifatturiero e la rete di piccole e media imprese ha incredibilmente e brillantemente superato la crisi della guerra tariffaria e dei dazi", ha detto il Ministro.



"Però oggettivamente, ho letto con grande attenzione il comunicato di Federacciai ieri, con i livello di prezzi dell'energia di questo tipo diventa impossibile competere a livello internazionale". "Abbiamo bisogno di stabilizzare la situazione per quanto riguarda i costi dell'energia e creare delle regole di competizione e di commercio internazionale più trasparenti - ha aggiunto - ed eliminare forme di concorrenza sleale da alcune aree, da alcuni paesi spiazzano completamente i mercati. Queste sono due dimensioni su cui siamo impegnati".







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