Bce, Vujcic: "Apertura e resilienza non sono opposti"

(Teleborsa) - "Apertura e resilienza non sono opposti". Lo afferma il vicepresidente della Bce, Boris Vujcic, alla Conference on European Economic Integration, indicando nell'esperienza dell'Europa centro-orientale una lezione per tutto il continente. L'integrazione, spiega, "può essere una fonte di resilienza" perché diversifica mercati, fornitori e fonti di finanziamento. Resilienza non significa evitare gli shock né diventare autosufficienti, ma avere "i buffer, le istituzioni e la flessibilità" per assorbirli e adattarsi.



Sul fronte monetario, "la resilienza poggia su istituzioni credibili e su un'àncora nominale stabile". La credibilità, avverte, "non può essere data per scontata" e va conquistata. L'euro, come mostra la Croazia, elimina il rischio di cambio, ma non protegge del tutto dagli shock. Su quello fiscale, il debito relativamente basso di molte economie dell'area "è una risorsa preziosa" da preservare, mentre i deficit sono saliti per spesa sociale, stipendi pubblici, interessi e difesa. L'euro, ammonisce, "non sostituisce politiche fiscali solide".



Le banche della regione sono "ben capitalizzate e redditizie" e i crediti deteriorati vicini ai minimi storici. Servono però vigilanza sulla crescita del credito e dei prezzi delle case e, sul fronte regolatorio, "norme più semplici, non salvaguardie più deboli". Completare l'unione bancaria e avanzare sull'unione del risparmio e degli investimenti sono per Vujcic "passi essenziali" per condividere i rischi.



Sul piano strutturale, l'Europa ha ridotto la dipendenza dall'energia russa. Quanto alle catene del valore, "la risposta giusta non è il disaccoppiamento né l'autosufficienza, ma più diversificazione e una maggiore capacità di innovare". Sulla demografia, l'immigrazione, come l'integrazione dei rifugiati ucraini in Polonia, aiuta a colmare la carenza di manodopera.



Nelle conclusioni, il vicepresidente osserva che la convergenza della regione "non è stata ottenuta isolandola dal resto del mondo". Il compito oggi, aggiunge, "non è ritirarsi dall'apertura, ma renderla più resiliente".

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