Growens lancia Qlara: nuova piattaforma di marketing multicanale. Vendite 3° trimestre in crescita

(Teleborsa) - Growens , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha chiuso il terzo trimestre 2026 un ARR pari a 16,4 milioni di euro a settembre 2026 per la linea di business SaaS (Software as a Service), in crescita del 9,1% rispetto al dato di pari periodo 2025 (ovvero 7,8% a cambio costante); per la linea di business CPaaS (Communication Platform as a Service) c'è stata una crescita del 9,4% nel terzo trimestre 2026 (a 14,8 milioni di euro ) rispetto al terzo trimestre 2025 (14,3 milioni di euro).



Per quanto riguarda la linea di business CPaaS, Agile Telecom ha registrato vendite del terzo trimestre pari a circa 14,8M EUR, in crescita di oltre il 9% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, mantenendo il focus sulla redditività dei contratti. Passando alla linea di business SaaS, la Business Unit Beefree (beefree.io), con un ARR di 16,4 milioni di euro (ovvero 18,7 milioni di dollari), considerando il cambio storico EUR/USD alla stipula dei contratti, in crescita di circa il 9% (ovvero 8% a cambio costante) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, grazie all’incremento dei volumi di vendita e di usage.



Growens annuncia il lancio di Qlara (qlara.ai), piattaforma di marketing multicanale basata sull'intelligenza artificiale e pensata per le piccole e medie imprese. Qlara è stata ideata e sviluppata all'interno di Agile Telecom. Qlara è una piattaforma SaaS, accessibile via web e da mobile, che riunisce in un unico ambiente gli strumenti di comunicazione e marketing che una piccola impresa usa ogni giorno.



Infine, la società comunica che la riunione del CdA per la presa visione dei principali dati economico-finanziari consolidati relativi al trimestre chiuso al 30/09/2026 (Ricavi, EBITDA, EBT, posizione finanziaria netta), prevista per il 5 novembre 2026, è rinviata al 10 novembre 2026, per cause di forza maggiore.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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