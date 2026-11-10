Growens, ricavi a +8,5% nei nove mesi. EBITDA più che triplicato a 2 milioni

(Teleborsa) - Growens , società attiva nelle tecnologie di cloud marketing, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 59,4 milioni di euro, in crescita dell'8,5% sullo stesso periodo del 2025. Nel solo terzo trimestre il fatturato ha superato i 19 milioni, in aumento del 2,5%.



L'EBITDA dei nove mesi sale a 2 milioni di euro, contro 0,6 milioni un anno prima, grazie al recupero di marginalità di entrambe le business unit e al contenimento dei costi. Nel terzo trimestre l'EBITDA è positivo per 0,8 milioni. Il gross profit cresce del 6,9% a 15,7 milioni. Il risultato ante imposte resta negativo per 1,2 milioni, ma la perdita è più che dimezzata rispetto ai 2,6 milioni dei primi nove mesi del 2025.



Tra le business unit, Agile Telecom, attiva nel messaging wholesale, ha generato ricavi per 47,4 milioni (+9,9%), con un EBITDA di 1,7 milioni (-5%). Beefree ha registrato ricavi per 11,6 milioni (+4,2%, oltre l'8% a cambi costanti) e ha raggiunto un EBITDA positivo di 0,2 milioni, rispetto alla perdita di 1,7 milioni dello stesso periodo del 2025. L'ARR di Beefree si attesta a 18,7 milioni di dollari, con la componente Beefree SDK in crescita dell'11%. I ricavi realizzati all'estero valgono 44,5 milioni, il 76% del totale.



La posizione finanziaria netta è positiva per 11,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 11,2 milioni di fine 2025.



"Grazie alla disciplina sui costi e a una posizione finanziaria netta positiva di 11,8 milioni di euro, possiamo finanziare con risorse proprie gli investimenti futuri", ha commentato il presidente e fondatore Matteo Monfredini. L'amministratore delegato Nazzareno Gorni ha sottolineato che la crescita di Beefree è trainata da Beefree SDK. Ha ricordato inoltre il lancio, a inizio ottobre, della nuova iniziativa Qlara.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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