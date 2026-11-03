Yum! Brands, ricavi +4% e utile operativo core +1% nel terzo trimestre

Il CEO Turner: "nuova fase di crescita" dopo la cessione di Pizza Hut

(Teleborsa) - Yum! Brands ha archiviato il terzo trimestre con ricavi totali aumentati del 4% annuo a 2,05 miliardi di dollari.



Escludendo sia dai dati 2026 sia da quelli 2025 il contributo di Pizza Hut, la cui cessione è stata completata tra agosto e settembre determinato una plusvalenza ante imposte di circa 1,7 miliardi di dollari, l'utile operativo core è cresciuto dell'1% nel trimestre e del 6% da inizio anno.



I target di lungo termine

La società si attende di raggiungere nel lungo termine i seguenti obiettivi annunciati per la prima volta nel 2022 ovvero una crescita del 5% del numero di punti vendita, del 7% a livello di vendite di sistema, escluso l'effetto cambio, e una crescita dell'utile operativo core di almeno l'8%.



Il commento dell'AD

Secondo il CEO Chris Turner "Yum! è entrata in una nuova fase di crescita, avendo completato la cessione di Pizza Hut, con una maggiore attenzione alle nostre priorità 'Raise the B.A.R.'. A supporto di tali priorità, KFC ha registrato una crescita record delle unità lorde globali nel terzo trimestre e continua a implementare la sua nuova strategia globale, che riflette l'ambizione del marchio di essere il fast food di pollo più moderno. Sono inoltre molto lieto che, dalla fine di settembre, Taco Bell U.S. abbia superato la crescita delle vendite a parità di punti vendita del settore fast food. Taco Bell continuerà a sfruttare questo slancio, con un valore differenziato e un'innovazione che risuonano in tutti i gruppi di consumatori. Con marchi iconici, una portata globale senza pari e un significativo potenziale di sviluppo, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di generare una crescita costante degli utili e creare valore a lungo termine per gli azionisti".

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