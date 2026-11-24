Abercrombie, slancio nel pre-market su vendite nette record nel terzo trimestre a 1,4 miliardi

Alzata guidance 2026 su vendite nette e utile per azione

(Teleborsa) - Le azioni di Abercrombie & Fitch hanno registrato un rialzo fino al 12% nelle prime fasi delle contrattazioni, dopo che le vendite del terzo trimestre hanno superato le stime e l'azienda ha rivisto al rialzo le proprie previsioni.



I risultati del terzo trimestre



La catena di abbigliamento ha registrato vendite nette record pari a 1,4 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente, a fronte dei 1,37 miliardi attesi dal consensus. Le vendite comparabili sono aumentate del 6%. Il trimestre ha segnato la crescita a doppia cifra delle vendite nette in tutte le aree geografiche: +11% nelle Americhe, +12% nell'area EMEA e +24% nell'area APAC. Risultati di vendita nel terzo trimestre ai massimi storici per tutti i marchi: +12% per i brand Abercrombie e +11% per Hollister.



Il risultato operativo si è attestato a 223 milioni – cifra che include circa 20 milioni di dollari di rimborsi relativi ai dazi IEEPA, contabilizzati come riduzione del costo del venduto – a fronte dei 155 milioni di dollari registrati nell'anno precedente. Il margine operativo, espresso come percentuale sulle vendite, è salito al 15,5% dal 12,0% del pari trimestre 2025. L'utile netto per azione diluita è balzato a 3,82 dollari, rispetto ai 2,36 dollari dell'anno precedente, battendo anche le previsioni degli analisti ferme a poco più di 3 dollari.



Previsioni per l'intero anno riviste al rialzo



Abercrombie ha alzato le stime di crescita delle vendite nette, ora vista a circa il 6% (dal +5% in precedenza) e per l'utile netto per azione diluita, ora atteso nell'intervallo tra 13,70 e 13,90 dollari. Confermato invece l'obiettivo di riacquisto di azioni proprie per almeno 500 milioni.



Per il quarto trimestre l'azienda si attende una crescita delle vendite nette di circa il 7% e utile netto per azione diluita tra 4,40 e 4,60 dollari.



Il commento dell'Ad Fran Horowitz



"Abbiamo registrato vendite nette record nel terzo trimestre, segnando il sedicesimo trimestre consecutivo di crescita. L'ottima risposta dei clienti ai nostri prodotti e alle nostre strategie di marketing ha portato a risultati superiori alle nostre aspettative. La crescita è stata equilibrata tra le diverse regioni e i vari marchi, con un'accelerazione dei tassi di crescita rispetto ai livelli del secondo trimestre. Il marchio Hollister ha registrato una crescita dell'11% nel cruciale trimestre del 'back-to-school' (ritorno a scuola), mentre i marchi Abercrombie hanno segnato un incremento del 12%. Una gestione rigorosa delle scorte ha favorito un prezzo medio di vendita al dettaglio più elevato, con un ricorso alle promozioni inferiore alle attese. La solida performance del margine lordo, unita a un'efficiente gestione delle spese operative, ha permesso sia al margine operativo che all'utile per azione diluita di superare le nostre previsioni. La nostra solida redditività e la stabilità del bilancio ci hanno consentito di continuare a investire in nuovi punti vendita, marketing e tecnologia, restituendo al contempo capitale agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni proprie; dall'inizio dell'anno, tali riacquisti hanno raggiunto il 9% delle azioni in circolazione a inizio esercizio".



"Siamo entusiasti dello slancio che caratterizza la nostra attività all'ingresso della stagione natalizia e stiamo alzando le aspettative per le vendite nette e l'utile per azione dell'intero anno. Siamo sulla buona strada per un altro anno di vendite nette record, margini operativi solidi a doppia cifra e una crescita dell'utile per azione. Insieme a costanti e significativi riacquisti di azioni proprie, prevediamo che i risultati dell'anno fiscale 2026 dimostreranno ulteriormente la resilienza del nostro modello operativo, consolidando il nostro storico di creazione di una crescita sostenibile e redditizia".









(Foto: © Qi ZHI / 123RF)

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