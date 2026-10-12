Lindbergh, KT&Partners incrementa fair value e conferma Hold

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato a 14,7 euro per azione (dal precedente 12 euro) il fair value su Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo visto l'upside potenziale quasi nullo.



Gli analisti evidenziano che i ricavi totali del primo semestre 2026 hanno raggiunto i 20,8 milioni di euro, in crescita del 31,6% su base annua rispetto ai 15,8 milioni del periodo precedente; il dato non include acquisizioni effettuate nel semestre e vede il segmento HVAC rappresentare ormai circa il 53% dei ricavi di Gruppo. Il segmento HVAC ha chiuso a 11 milioni di euro (contro i 7,2 milioni del 1H25 e i 7,9 milioni del 2H25), beneficiando del consolidamento integrale delle acquisizioni del 2025, in particolare Alpiclima. Il segmento Network Management è cresciuto del 7,7% su base annua attestandosi a 6,7 ??milioni di euro (una crescita interamente organica), nonostante la cessazione dei servizi di trasporto in ingresso per il principale cliente del Gruppo; il segmento Waste Management è salito del 28,5% a 2,9 milioni di euro, trainato principalmente dai clienti acquisiti tramite SDS. L'EBITDA si è attestato a 3,7 milioni di euro, in aumento del 32,8% su base annua, con un margine sostanzialmente stabile al 17,8%. Lindbergh SpA ha incrementato il proprio margine al 21,7% (circa 200 punti base in più rispetto al 1H25), poiché la crescita del Network Management ha più che compensato la revisione dei prezzi di CircularItalie e l'integrazione in corso di SDS; per contro, il margine di Smit è sceso dal 15,6% al 14,3% a causa dell'effetto diluitivo di Alpiclima. L'indebitamento finanziario netto è diminuito a 7 milioni di euro dagli 8,6 milioni di fine 2025, includendo 3,5 milioni di euro di passività per leasing IFRS 16 e 3 milioni di euro di debiti non correnti differiti per acquisizioni, mentre l'indebitamento bancario netto è rimasto stabile a 0,5 milioni di euro. Il flusso di cassa operativo di 2,1 milioni di euro (pari al 56% dell'EBITDA) ha più che coperto gli investimenti (capex) e i leasing, mentre le operazioni di M&A hanno avuto un impatto neutro.



Le stime dei ricavi di KT&Partners per l'intero esercizio 2026 rimangono sostanzialmente invariate a 42,9 milioni di euro (in crescita del 30,8% su base annua), poiché la maggiore contribuzione del Network Management - ??forte della crescita organica del 7,7% registrata nel primo semestre - compensa parzialmente i ricavi inferiori previsti per i segmenti HVAC e Waste Management. L'EBITDA previsto per l'esercizio 2026 scende del 3% a 7,9 milioni di euro (margine del 18,5%, rispetto al precedente 18,8%), principalmente a causa della diluizione di Alpiclima sul margine del settore HVAC. A partire dall'esercizio 2027, dimezza l'ipotesi di M&A nel settore HVAC, portandola a 3 milioni di euro di ricavi acquisiti all'anno, oltre a una crescita organica del 5%. L'indebitamento netto previsto per l'esercizio 2026 è rivisto a 6,5 ??milioni di euro (0,8x EBITDA, rispetto ai precedenti 10,5 milioni di euro) a fronte di minori uscite per M&A e investimenti.

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