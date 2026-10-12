NewPrinces, Intesa alza target price con integrazione che prende forma e redditività che migliora

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 28 euro per azione (dai precedenti 26,1 euro) il target price su NewPrinces Group (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 60%.



Gli analisti scrivono che il titolo è scambiato a multipli EV/EBITDA contenuti, pari a 3,5x per il 2026 e 3x per il 2027, nonostante i risultati del primo semestre 2026 abbiano evidenziato un miglioramento della redditività e una solida generazione di cassa. Ritengono che il principale catalyst per una rivalutazione del titolo sia l'esecuzione tempestiva dell'integrazione di Princes Retail; tale processo, stando alle attuali indicazioni, appare in linea con le tempistiche previste, mentre i benefici sui risultati finanziari dovrebbero manifestarsi nell'esercizio 2027 e accelerare in quello 2028.



Alla luce dell'attuale posizione finanziaria (liquidità lorda di circa 1,4 miliardi di euro e rapporto D/EBITDA pari a 1x a fine dicembre 2026, includendo il prestito soci, o 0,2x escludendolo), il management è determinato a cogliere ulteriori opportunità derivanti da una pipeline attiva, che comprende 5 target individuati nel settore manifatturiero, due dei quali potrebbero essere finalizzati nel 2026.



(Foto: Newlat)

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