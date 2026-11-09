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Generalfinance, Intesa taglia target price ma vede ripresa nel quarto trimestre

Finanza, Consensus
Generalfinance, Intesa taglia target price ma vede ripresa nel quarto trimestre
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 26,9 euro per azione (dai precedenti 28,8 euro) il target price su Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 51%.

Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre sono risultati leggermente inferiori alle aspettative, poiché la solida crescita del fatturato è stata controbilanciata da spread più bassi e DSO più brevi, con conseguente calo della generazione di ricavi e della redditività. Ciononostante, la qualità degli attivi è rimasta elevata, con un costo del rischio praticamente nullo e un coefficiente CET1 del 13,7%. Il management ha confermato le previsioni per l'esercizio 2026, prevedendo un quarto trimestre 2026 più solido, trainato dalla tipica accelerazione dei volumi e, soprattutto, dalla rinegoziazione dei prestiti, a supporto di una ripresa del margine di interesse netto (NII) e della redditività.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
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