Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per NewPrinces
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano, che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NewPrinces. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NewPrinces evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,29 Euro. Primo supporto a 24,67. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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