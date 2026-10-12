PALLADIUM del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Grande giornata per il metallo prezioso, che mette a segno un rialzo del 2,22%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.126. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.177,5. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.100,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)