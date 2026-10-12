Poste, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux con limatura target price

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione su Poste Italiane da "Hold" a "Buy", abbassando il target price a 27,50 euro per azione dai precedenti 28 euro (upside potenziale del 14%).



A seguito del completamento dell'offerta di Poste Italiane su TIM , gli analisti hanno aggiornato le stime per consolidare il nuovo gruppo. Poste ha inizialmente raggiunto l'86% di TIM, una quota inferiore alla soglia del 90% ma collocata nella fascia alta del scenario ipotizzato (67-90%). In tale scenario, Kepler Cheuvreux aveva calcolato un valore di 27,5 euro e indicato che avrebbe assunto un atteggiamento più costruttivo al di sotto dei 25 euro circa. Sono poi intervenuti due cambiamenti. In primo luogo, Poste ha incrementato il corrispettivo dell'offerta di circa 0,30 euro per azione, trasferendo parte del valore agli azionisti di minoranza di TIM. In secondo luogo, un tasso di adesione superiore alle attese consente di contabilizzare una quota maggiore delle sinergie. Tali fattori, unitamente all'aggiornamento temporale della valutazione, confermano il target price a 27,5 euro previsto nello scenario. Nel frattempo, le quotazioni sono scese verso i 24 euro circa, migliorando il profilo rischio/rendimento.

Condividi

```