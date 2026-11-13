Esprinet affonda in Borsa dopo downgrade di Kepler Cheuvreux con aumento del debito

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per Esprinet
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, sospeso per eccesso di ribasso con un -12%. Pesa il downgrade a "Hold"
da "Buy" da parte di Kepler Cheuvreux, con target price tagliato a 7,30 euro
per azione (dai precedenti 8,20 euro).
A seguito dei risultati del terzo trimestre 2026
di Esprinet, il broker francese ha aggiornato le stime e la valutazione. I ricavi e l'EBITDA rettificato hanno superato le previsioni, mentre l'accumulo di scorte ha pesato sulla generazione di cassa
, portando l'indebitamento netto al di sopra delle attese.
Kepler Cheuvreux ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni per l'intero esercizio 2026, portandole verso la parte alta della guidance, mentre ha ridotto le stime di EBITDA rettificato per il 2027-2028 di circa il 2% annuo; ciò riflette una crescita più contenuta, dovuta alla riduzione degli incentivi governativi e all'erosione del potere d'acquisto dei consumatori. Ha rivisto al ribasso le stime di utile per azione (EPS) rettificato per il 2026 di oltre il 20%
, a causa di maggiori oneri finanziari derivanti dalla sostituzione di linee di credito a breve termine con forme di finanziamento a medio-lungo termine più onerose, nonché di un'aliquota fiscale effettiva in linea con quella registrata nei primi nove mesi del 2026. Ha aumentato la previsione sull'indebitamento netto per il 2026 da 50 a 76 milioni di euro, a causa di un maggiore assorbimento di capitale circolante netto. Tale effetto, unito a un riassorbimento solo parziale negli anni successivi, riduce anche le previsioni sulla cassa per il 2027-2028; per il 2027, in particolare, si attende ora una posizione di indebitamento netto, a fronte della precedente previsione di una posizione di cassa netta
.
Sul fronte della valutazione, Kepler Cheuvreux riduce il WACC dal 12,4% al 12,2%, riflettendo un lieve calo del tasso "risk-free" italiano. Tuttavia, altri fattori - tra cui una stima di indebitamento netto medio più elevato per il 2027 - compensano ampiamente tale beneficio, portando a ridurre il target price. Il nuovo TP implica un rapporto P/E rettificato per il 2027 di circa 13,4x, una valutazione ritenuta
equa per Esprinet.