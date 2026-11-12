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Poste, Del Fante: TIM Brasil resta nel gruppo, ma valuteremo eventuali opportunità

Finanza, Telecomunicazioni
Poste, Del Fante: TIM Brasil resta nel gruppo, ma valuteremo eventuali opportunità
(Teleborsa) - TIM Brasil resta un asset strategico che Poste Italiane intende mantenere nel gruppo, anche se non sono escluse eventuali opportunità. Lo ha detto l'AD Matteo Del Fante, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.

"TIM Brasil sta producendo utili, sta generando una cassa significativa e sta andando molto bene", ha spiegato Del Fante. "È stato un asset strategico per TIM e rimane un asset a cui teniamo e che manterremo nel gruppo". Il CEO ha però lasciato aperta la porta a possibili operazioni: "Se ci dovesse essere presentata qualche opportunità, la prenderemo in considerazione".
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