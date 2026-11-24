(Teleborsa) - Equita
archivia i primi nove mesi del 2026
con risultati in crescita, registrando i migliori nove mesi dalla quotazione in termini di ricavi e utile netto. I risultati al 30 settembre hanno attirato l'attenzione degli analisti di Intesa Sanpaolo
e Kepler Cheuvreux
, che hanno rivisto al rialzo le proprie valutazioni sul titolo.Target price in aumento per Intesa e Kepler
In particolare, Kepler Cheuvreux ha incrementato il target price a 6,80 euro, mentre Intesa Sanpaolo lo ha portato a 6,10 euro. Entrambe le case di investimento individuano nel perfezionamento dell'acquisizione di Xenon Private Equity, atteso entro la fine di novembre, e nella presentazione del nuovo business plan triennale 2027-2029, prevista a dicembre, i prossimi catalizzatori per il titolo.
Le due iniziative rappresentano passaggi rilevanti nella strategia di sviluppo del Gruppo e potranno fornire maggiore visibilità sulle prospettive di crescita nel medio-lungo periodo.Dividendo atteso con rendimento del 7%
Resta interessante anche il profilo remunerativo per gli azionisti. Le stime indicano un dividendo di circa 0,40 euro per azione, corrispondente a un dividend yield intorno al 7%, tra i livelli più elevati del comparto finanziario.