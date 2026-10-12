SILVER del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 2,44%.
Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61,79. Supporto a 59,63. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63,95.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)