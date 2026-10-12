SYS-DAT, rilevate azioni proprie per 535 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, quotata su Euronext Milan - segmento STAR, ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 5 e il 9 ottobre 2026, complessivamente 61.562 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,1968% del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 8,69 euro, per un controvalore complessivo di 535.220,72 euro. Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026.
Al 12 ottobre 2026 la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali detiene 1.351.140 azioni proprie, pari al 4,3188% del capitale sociale.
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