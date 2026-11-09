SYS-DAT, buyback per oltre 230 mila euro nella prima settimana di novembre

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, segmento STAR, nel periodo compreso tra il 2 e il 6 novembre 2026, 28.038 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,0896% circa del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 8,32 euro, per un controvalore complessivo di 233.415,34 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026 e servono unicamente ad adempiere agli obblighi del 'Piano di Stock Option 2024-2026'.



Al 9 novembre 2026 la società detiene 1.520.988 azioni proprie, corrispondenti al 4,8617% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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