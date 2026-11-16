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SYS-DAT comunica l'acquisto di 41.080 azioni proprie tra il 9 e il 13 novembre

Azioni proprie, Finanza
SYS-DAT comunica l'acquisto di 41.080 azioni proprie tra il 9 e il 13 novembre
(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, segmento STAR, nel periodo compreso tra il 9 e il 13 novembre 2026, 41.080 azioni ordinarie proprie. Le azioni rappresentano lo 0,1313% circa del capitale sociale e sono state acquistate a un prezzo medio di circa 8,12 euro, per un controvalore complessivo di 333.694,74 euro.

Le operazioni rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026. Il loro unico scopo è adempiere agli obblighi del Piano di Stock Option 2024-2026.

Al 16 novembre 2026 la società attiva nel settore ICT detiene 1.562.068 azioni proprie, pari al 4,9930% del capitale sociale.


Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.
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