BMW, consegne di veicoli calano del 6,3% nel terzo trimestre

Pesa calo in Cina

(Teleborsa) - BMW ha consegnato nel terzo trimestre 551mila veicoli, in calo del 6,3%, portando la contrazione da inizio anno a -4,9% con 1,7 milioni di mezzi, scontando la continua debolezza del mercato cinese.



Il marchio BMW ha consegnato circa 1,5 milioni di veicoli ai clienti tra gennaio e fine settembre (-6,4%). In Europa, il marchio BMW ha registrato una crescita dell'1,4%. Anche negli Stati Uniti, il marchio BMW ha incrementato le vendite del 4,3%, con una crescita in un mercato complessivamente in calo, trainata dalle maggiori vendite dei modelli BMW X.



In Cina, il calo delle vendite del marchio BMW (-21,2% da inizio anno a settembre) riflette l'andamento del mercato automobilistico nel suo complesso. Il lancio della versione cinese della nuova BMW iX3 inizierà a novembre. BMW M GmbH ha consegnato 148.510 veicoli (-6,1%) in tutto il mondo nei primi nove mesi del 2026, con vendite che sono rimaste stabili nel mercato cinese in calo.



Dall'inizio dell'anno, MINI ha venduto un totale di 220.247 veicoli, incrementando le consegne del 6,8%. Il 37,2% di questi veicoli era completamente elettrico. Questo trend positivo è stato in parte trainato dai modelli John Cooper Works e dalla MINI Paul Smith Edition. Un ulteriore impulso è atteso dalla nuova MINI Countryman Untamed Edition.



Il marchio Rolls-Royce ha consegnato 3.592 veicoli ai clienti tra gennaio e settembre (-12,4%). Nei primi nove mesi dell'anno, BMW Motorrad ha venduto 149.452 motociclette e scooter ai clienti (-6,1%).



Tra luglio e la fine di settembre 2026, il Gruppo ha consegnato 110.257 veicoli completamente elettrici in tutto il mondo (+7,2%).





Condividi

```