Milano
9:40
50.212
+0,35%
Nasdaq
12-ott
30.665
0,00%
Dow Jones
12-ott
51.851
+0,38%
Londra
9:40
10.759
+0,96%
Francoforte
9:39
25.327
+0,20%
Martedì 13 Ottobre 2026, ore 09.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,47%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,47%
Ibex 35 esordisce a 19.375,6 Euro
In breve
,
Finanza
13 ottobre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,47%, dopo aver aperto a 19.375,6 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,44%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,33%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,24%
Argomenti trattati
Borsa
(1058)
·
Madrid
(99)
Titoli e Indici
Ibex 35
+0,47%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,61%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,28%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,55%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,75%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,26%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,38%)
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto