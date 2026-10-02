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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,26%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 19.055,3 Euro
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02 ottobre 2026 - 09.18
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