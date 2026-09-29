Milano 11:29
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:28
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Francoforte 11:29
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,33%

Ibex 35 esordisce a 19.665,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,33%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,33%, dopo aver aperto a 19.665,4 Euro.
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