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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,24%

Ibex 35 esordisce a 19.564,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,24%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,24%, dopo aver aperto a 19.564,3 Euro.
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