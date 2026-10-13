Character.AI verso il fallimento: Disney punta agli asset per 20 milioni di dollari

La piattaforma di chatbot avvia la procedura dopo una serie di cause legali. Disney è il primo potenziale acquirente di una licenza sulla proprietà intellettuale

(Teleborsa) - Character.AI ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti e ha proposto la cessione di alcuni asset a Disney per 20 milioni di dollari. La piattaforma di intelligenza artificiale generativa, finita sotto pressione per le controversie legali legate ai suoi chatbot, ha indicato il colosso dell'intrattenimento come primo potenziale acquirente di una licenza perpetua e non esclusiva su parte della propria proprietà intellettuale.



L'offerta di Disney avrà il ruolo di stalking horse, ovvero una proposta iniziale sulla quale potranno inserirsi altri potenziali acquirenti con offerte superiori. Character.AI prevede di completare la vendita dei propri asset entro la fine di novembre o l'inizio di dicembre. Nel documento depositato in tribunale, la società statunitense Character Technologies, proprietaria della piattaforma, ha dichiarato attività e passività stimate tra 50 e 100 milioni di dollari.



Le controversie legali mettono sotto pressione la piattaforma

Negli ultimi anni Character.AI ha affrontato una crescente serie di azioni legali legate ai potenziali rischi dei suoi chatbot. All'inizio del 2026, la società e Google hanno raggiunto un accordo transattivo in una causa intentata dalla madre di un quattordicenne della Florida morto suicida dopo aver interagito con un chatbot della piattaforma, che secondo l'accusa avrebbe incoraggiato il ragazzo a togliersi la vita.



Anche le autorità di Kentucky e Pennsylvania hanno avviato azioni legali. Nel primo caso, le accuse sostengono che i chatbot avrebbero incoraggiato comportamenti autolesionistici, il digiuno estremo o il suicidio; nel secondo, la piattaforma è accusata di aver presentato chatbot come medici.



La procedura fallimentare si inserisce quindi in una fase particolarmente delicata per l'azienda, alle prese con crescenti pressioni legali e con la necessità di individuare un acquirente per le proprie attività.



Il rapporto con Disney e le prospettive della società

L'operazione presenta un precedente significativo nei rapporti tra le due società. Nel settembre 2025, Disney aveva inviato a Character.AI una lettera di diffida chiedendo di interrompere l'utilizzo non autorizzato di personaggi protetti da copyright. La piattaforma aveva successivamente dichiarato di averli rimossi.



Secondo la proposta attuale, Disney assisterà Character.AI nella fase di transizione attraverso personale assunto dalla piattaforma. Nel frattempo, i servizi continueranno a essere disponibili, ma verranno chiusi qualora non fosse individuato un acquirente.



Fondata nel 2021 da due ex dipendenti di Google, Character.AI aveva raggiunto nel 2024 un accordo con il gruppo tecnologico, che aveva ottenuto una licenza sulla sua tecnologia e riassunto i fondatori. La procedura attuale apre una nuova fase per la piattaforma, mentre il mercato dell'intelligenza artificiale generativa deve confrontarsi sempre più con le questioni legate alla sicurezza degli utenti e alla tutela della proprietà intellettuale.

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