Quadro rialzista per Walt Disney

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Apprezzabile rialzo per il creatore di Mickey Mouse , tra i componenti del Dow Jones , in guadagno dello 0,69% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di Walt Disney , su questi prezzi fissati a 104,8 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 100,1 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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