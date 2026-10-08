Milano 13:53
49.429 -1,09%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:53
10.436 -0,21%
Francoforte 13:53
24.862 -0,97%

Quadro rialzista per Walt Disney

Finanza
Quadro rialzista per Walt Disney
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Apprezzabile rialzo per il creatore di Mickey Mouse, tra i componenti del Dow Jones, in guadagno dello 0,69% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Le azioni di Walt Disney, su questi prezzi fissati a 104,8 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 100,1 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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