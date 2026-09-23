Walt Disney, i servizi di streaming costeranno di più

(Teleborsa) - I consumatori si troveranno a pagare di più per i servizi di streaming di Walt Disney . Un aumento dei prezzi che riduce il divario rispetto al suo principale rivale e che arriva in un contesto di spinta più ampia del settore verso una redditività sostenibile, con altri operatori media tra cui Netflix , Apple , Comcast e Paramount Skydance che hanno aumentato le proprie tariffe.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, il piano principale senza pubblicità di Disney+ vedrà un aumento del 13%, salendo di 2,50 dollari a 21,49 dollari al mese; il piano standalone senza pubblicità di Hulu subirà un rincaro identico. Una mossa strategica riduce il divario di prezzo con Netflix, che applica 26,99 dollari al mese per il suo piano di fascia alta.



La nuova strategia segue riorganizzazioni dirigenziali volte a ottimizzare la presenza diretta al consumatore di Disney, tra cui la recente nomina di Adam Smith come unico presidente della divisione streaming. Insieme al neo nominato Chief Technology Officer Karandeep Anand, il management rimane concentrato sulla modernizzazione del coinvolgimento degli utenti e sull’espansione delle funzionalità della piattaforma.



Il segmento intrattenimento di Disney aveva già mostrato un forte slancio operativo nel terzo trimestre, trainato dall’espansione del margine di profitto dei video online e da un’impennata del 64% dell’utile operativo.



(Foto: Jose Mizrahi on Unsplash)

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