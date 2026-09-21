Ondata di quotazioni a Hong Kong a fine settembre

Attesa raccolta fino a 1,8 miliardi di dollari in un solo giorno

(Teleborsa) - A fine mese quattro società si preparano a raccogliere complessivamente fino a 14,4 miliardi di dollari di Hong Kong (1,8 miliardi di dollari USA) tramite quotazioni a Hong Kong. L'inizio delle negoziazioni per tutte è previsto per il 29 settembre.



La più grande è RoboTechnik Intelligent Technology, che punta a raccogliere fino a 660 milioni di dollari dopo che le sue azioni quotate a Shenzhen hanno registrato un rialzo del 168% quest'anno. L'azienda, produttrice di apparecchiature e software per l'automazione della produzione negli stabilimenti di pannelli solari e chip di fotonica del silicio, dispone anche di un'opzione di incremento dell'offerta fino al 15% rispetto all'ammontare base.



Il mercato delle quotazioni di Hong Kong si avvia a registrare un anno record, trainato dalla domanda di investimenti legati all'intelligenza artificiale. Secondo i dati elaborati da Bloomberg, finora le società hanno raccolto oltre 45 miliardi di dollari: tra le operazioni più rilevanti dell'anno figura l'offerta di azioni aggiuntive (follow-on) da 10 miliardi di dollari di Alibaba Group Holding — la più grande mai realizzata in città — conclusasi il mese scorso.



Oltre a RoboTechnik, a fine settembre si quoteranno anche Shenzhen Kinwong Electronic, produttore di circuiti stampati con una quota di mercato globale del 2,5%, che punta a raccogliere fino a 650 milioni di dollari. Red Avenue New Materials Group, attiva nel settore dei prodotti chimici, mira a raccogliere fino a 382 milioni di dollari, mentre Direct Drive Tech punta a 138 milioni di dollari.

Condividi

```