Milano 11:06
51.912 +0,09%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 11:06
10.728 +0,30%
Francoforte 11:06
25.404 -0,02%

Caro-carburanti, Taxi: sindacati pronti allo sciopero

Economia
Caro-carburanti, Taxi: sindacati pronti allo sciopero
(Teleborsa) - I sindacati dei taxi sono pronti a proclamare uno sciopero. Il caro-carburanti, aggiungendosi alle altre criticità che interessano la categoria, ha reso la situazione "insostenibile", spiegano Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti, interpellati dall’ANSA.

Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto al governo un incontro per affrontare le difficoltà del settore. In assenza di una risposta, annunciano, sarà inevitabile arrivare a "un fermo del servizio".
Condividi
```