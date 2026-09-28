Caro-carburanti, Taxi: sindacati pronti allo sciopero

(Teleborsa) - I sindacati dei taxi sono pronti a proclamare uno sciopero. Il caro-carburanti, aggiungendosi alle altre criticità che interessano la categoria, ha reso la situazione "insostenibile", spiegano Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti, interpellati dall’ANSA.



Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto al governo un incontro per affrontare le difficoltà del settore. In assenza di una risposta, annunciano, sarà inevitabile arrivare a "un fermo del servizio".

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