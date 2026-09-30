Fincantieri, morto un operaio e un altro in gravi condizioni in incidente ad Ancona

(Teleborsa) - Un uomo tunisino di 54 anni è morto, mentre un altro uomo di 29 anni è originario del Bangladesh è rimasto gravemente ferito, in un incidente avvenuto ieri sera nel cantiere di Fincantieri ad Ancona. Entrambi gli operai erano alle dipendenze di una ditta esterna. I due sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone.



Secondo i sindacati, è "urgente continuare ed intensificare le azioni per modificare e migliorare il "modello" per il controllo degli appalti", perché "un modello organizzativo e produttivo basato sugli appalti si scarica sulle condizioni di lavoro e, quindi, sulla salute e sicurezza dei lavoratori".



La formazione dei lavoratori degli appalti è ancora insufficiente e poco qualificata, sostengono e "i fatti della scorsa notte lo dimostrano. Non è un evento tragico ed imprevisto, non è fatalità, è la conseguenza di un modello che deve cambiare per imporre alle ditte di adottare standard al pari di Fincantieri: negli appalti registriamo ancora troppo turnover e poca certezza di un lavoro a tempo indeterminato".



Fim, Fiom, Uilm hanno comunicato che, a partire dalla giornata di oggi, in tutti i cantieri sono proclamate due ore di sciopero, da effettuarsi a seconda delle modalità di cantiere dalla Rsu.



Fincantieri "esprime profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore", manifestando "la propria vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi". 'azienda è inoltre "vicina al'altro lavoratore rimasto ferito, con 'auspicio che le sue condizioni possano evolvere positivamente".



"L'incidente ha riguardato due lavoratori di una ditta esterna - si legge in una nota - Nel'immediatezza sono stati prontamente allertati i soccorsi e attivate le procedure di emergenza previste. Fincantieri è a disposizione delle Autorità competenti e sta assicurando la massima collaborazione agli accertamenti in corso per fare piena luce sulla dinamica del'accaduto".

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