Il Sole 24 Ore, De Bellis nuovo direttore responsabile e Tamburini confermato direttore editoriale

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE ha deliberato all’unanimità di designare Giuseppe De Bellis a far data dal 7 dicembre 2026 alla nomina a direttore responsabile de Il Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radiocor e di tutte le altre testate giornalistiche del Gruppo.



Il CdA ha inoltre deliberato, sempre all’unanimità, di confermare la carica di direttore editoriale a Fabio Tamburini.





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