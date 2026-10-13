Francoforte: positiva la giornata per Vonovia

(Teleborsa) - Bene la compagnia immobiliare residenziale tedesca , con un rialzo del 2,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Vonovia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,62 Euro. Prima resistenza a 16,84. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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