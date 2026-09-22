Francoforte: in calo Vonovia

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che passa di mano con un calo del 2,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Vonovia evidenzia un declino dei corsi verso area 16,95 Euro con prima area di resistenza vista a 17,34. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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