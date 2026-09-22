Francoforte: in calo Vonovia
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che passa di mano con un calo del 2,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Vonovia evidenzia un declino dei corsi verso area 16,95 Euro con prima area di resistenza vista a 17,34. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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