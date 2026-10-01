Francoforte: giornata depressa per Vonovia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia immobiliare residenziale tedesca , con una flessione del 2,12%.



L'andamento di Vonovia nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,84. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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