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Francoforte: positiva la giornata per SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per SAP
Bene la compagnia software tedesca, con un rialzo del 2,20%.
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