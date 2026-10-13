Francoforte: risultato positivo per TAG Immobilien

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo immobiliare residenziale , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TAG Immobilien , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società tedesca di gestione immobiliare si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,37 Euro. Prima resistenza a 10,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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