Francoforte: scambi negativi per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Tag Immobilien , con una flessione del 2,32%.



L'andamento di Tag Immobilien nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Tag Immobilien si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,84 Euro. Prima resistenza a 11,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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