Milano 10:43
51.978 +0,33%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:43
10.684 +0,44%
Francoforte 10:43
25.426 +0,11%

Invito all'acquisto per Tag Immobilien

Finanza
Invito all'acquisto per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Ottima performance per Tag Immobilien, tra i titoli dell'indice MDAX, che ha chiuso in rialzo del 3,09%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 11,34 Euro, con stop loss posto a quota 10,89 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```