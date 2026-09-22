Francoforte: performance negativa per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Leg Immobilien rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Leg Immobilien mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,05 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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