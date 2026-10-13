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Francoforte: scambi in positivo per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Fuchs Petrol
Punta con decisione al rialzo la performance della società petrolifera tedesca, con una variazione percentuale dell'1,96%.
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