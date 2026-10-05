"Buy" per Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta vivace per la società petrolifera tedesca, tra i titoli dell'indice MDAX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,57%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 42,68 Euro, con stop loss posto a quota 40,88, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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