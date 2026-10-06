Milano 14:28
51.141 +0,63%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:28
10.531 +0,32%
Francoforte 14:28
25.405 +0,60%

Francoforte: scambi al rialzo per Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Siltronic
Scambia in profit il produttore di wafer di silicio, che lievita del 3,20%.
Condividi
```