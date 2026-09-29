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Francoforte: scambi negativi per HelloFresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per HelloFresh
Seduta in ribasso per il gruppo di soluzioni alimentari, che mostra un decremento del 2,79%.
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