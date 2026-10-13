Francoforte: scambi in positivo per LEG Immobilien

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società immobiliare residenziale tedesca , che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che LEG Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,79%, rispetto a -0,79% del MDAX ).





Lo scenario di breve periodo del gestore di alloggi in affitto evidenzia un declino dei corsi verso area 45,54 Euro con prima area di resistenza vista a 45,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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