Francoforte: scambi in positivo per LEG Immobilien
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società immobiliare residenziale tedesca, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che LEG Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,79%, rispetto a -0,79% del MDAX).
Lo scenario di breve periodo del gestore di alloggi in affitto evidenzia un declino dei corsi verso area 45,54 Euro con prima area di resistenza vista a 45,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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