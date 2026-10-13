Londra: andamento sostenuto per Imperial Brands

(Teleborsa) - Bene il produttore di tabacchi , con un rialzo dell'1,95%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Imperial Brands rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Imperial Brands mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,27 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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