Milano 11:17
49.339 -1,27%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:17
10.411 -0,46%
Francoforte 11:17
24.871 -0,93%

Londra: brillante l'andamento di Imperial Brands

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Imperial Brands
Rialzo marcato per il produttore di tabacchi, che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.
Condividi
```